Фейковое открытие парка в Москве

За несколько дней до выборов Сергей Собянин открыл парк технических видов спорта в Печатниках. Однако выяснилось, что парк до сих пор не достроен и использовать его по назначению невозможно.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

4 сентября в СМИ и на официальном сайте Правительства Москвы появилась информация о том, что на месте нелегальной мусорной свалки мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый московский парк — парк технических видов спорта в Печатниках.

«С новосельем на новой площадке! Удачи!», – обратился к ликующим горожанам Собянин.

На экранах телевизоров москвичам показали красивые картинки новенького парка и как мэра катают по территории парка на спорткаре.

Скриншот с сайта телеканала "М24"

На сайте правительства Москвы появились фото счастливых спортсменов, принимающих подарок от щедрого мэра-единоросса.

Скриншот с официального портала Правительства Москвы.

Кстати, этот подарок Собянина обошелся налогоплательщикам почти в 800 миллионов рублей: 42 млн. — проект и 742 млн. — строительство. В будущем десятки миллионов рублей будут тратиться из бюджета на обслуживание этого «подарка» (ремонт, уборка, охрана, электричество и т.д.).

Скриншот с сайта Госзакупок.

Ещё 2 миллиарда рублей было потрачено на захоронение более миллиона кубометров мусора в нескольких десятках метрах от территории парка.

Холм из мусора, который так и остался рядом с парком. Фото Рустам Билялов (2017 год)

Да, мэр солгал, заявив о том, что мусор вывезли с нелегального мусорного полигона, на месте которого строится парк. Его просто сгребли в сторону, устроив мусорный могильник рядом с парком.

Скриншот с официального сайта Правительства Москвы mos.ru

Большая часть мусора так и останется гнить на берегу Москва-реки рядом с парком.

Процесс закапывания мусора на территории будущего парка (весна 2018 года). Фото: Рустам Билялов

Но о таких мелочах СМИ не упоминали. И продажные журналисты не стали показывать москвичам в каком состоянии сейчас находится торжественно открытый парк.

Поэтому придётся мне вам рассказать и показать.

На подъезде к парку со стороны дороги виден огромный плешивый холм, покрытый рулонными газонами. Это и есть тот самый мусор, который со слов Собянина якобы вывезли.

Мусорный могильник, присыпанный грунтом. Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Под этой травкой покоятся 1.3 миллиона кубометров мусорных отходов. Мусорный холм вплотную примыкает к парку.

Мусорный холм вплотную примыкает к территории парка. Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Высота холма около 7 метров, площадь — 60 тысяч квадратных метров. Это площадь восьми футбольных полей!

Скриншот с Яндекс Карты.

Вид с этого холма на новостройки в Марьино (ЖК «Домашний»).

Вид с мусорного холма на новостройки района Марьино. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов.

А вот так выглядит открытый парк. Красиво?

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Сейчас некоторые трассы больше напоминают каналы, где можно было бы устраивать соревнования по гребле.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Затоплены не только грунтовые трассы, но и трассы, покрытые асфальтом.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Видно, что строители пытаются откачивать воду.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Строительная техника уничтожает новенькие газоны.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Прямо на гоночной трассе лежит груда строительного мусора.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

А это засохшие газоны на набережной Москва-реки, куда можно спуститься из парка по лестнице.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Рулонные газоны норовят скрутиться обратно в рулоны. Склоны осыпаются прямо на настилы.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Это новенький парк. Представляете, что будет с этой набережной весной?

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Как можно было так строить?! На что рассчитывали строители?

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

В парке установлено несколько современных туалетов, но все они заперты и не функционируют.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Горожанам сообщили, что парк открыт, но не сообщили о том, что нужду надо будет справлять в кустах. Этот туалет тоже закрыт.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

В парке продолжается строительство.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Большинство объектов ещё не достроено.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Рабочие всё ещё укладывают плитку.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Устанавливают мачты освещения.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Строят трассы.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Гостевая парковка до сих пор не функционирует.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Всё дело в том, что к парковке до сих пор не построили дорогу. Вот так сейчас выглядит подъезд к гостевой парковке.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Административные здания парка тоже не достроены. На данный момент возведены только каркасы зданий и стены из металлоконструкций.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

А вот небольшую детскую площадку в центре парка вроде бы достроили.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Дети довольны.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Уже установлены беседки, которые пользуются спросом у отдыхающих.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

С электрикой пока не всё гладко.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

По всей территории парка из мачт освещения торчат провода.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

По заявлению заместителя мэра Петра Бирюкова, этот парк создавался на уровне мировых стандартов.

Скриншот с сайта телеканала "М24"

Велосипедные дорожки, построенные по «мировым стандартам» уже начали проваливаться.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

А вот тротуарная плитка, уложенная по мировым стандартам.

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Это разметка трасс, выполненная по тем же «мировым стандартам».

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Если парк открыли, то почему в парке столько строительной техники? Насколько безопасно находиться в парке в то время, когда там вовсю ведутся строительные работы?

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Здесь «зарыто» около 3 миллиардов бюджетных рублей!

Территория "парка технических видов спорта" в Печатниках. (29.09.2018) Фото: Рустам Билялов

Заместитель мэра Пётр Бирюков заявил о том, что первые международные соревнования в парке будут проведены уже в 2018 году.

Скриншот с сайта Агентства городских новостей "Москва"

Но согласно заключенному Госконтракту и утверждённому графику работ, парк планируется достроить и сдать только во второй половине 2019 года. Пусконаладочные работы и подготовка к сдаче в эксплуатацию намечены на июнь следующего года.

Цель строительства парка – стереть из истории города неприглядную страницу о крупнейшей в Москве нелегальной свалке, которая функционировала здесь с 2013 года. Чиновники так спешили открыть парк до выборов, что сознательно пошли на нарушение экологических, санитарных и строительных норм. Полиция, прокуратура и Роспотребнадзор сейчас проводят проверки. Уже выявлены нарушения, - прокомментировал ситуацию муниципальный депутат Виталий Третьюхин.

Изображение с сайта "Народного Совета района Печатники" (http://narsovet.msk.ru/2018/09/04/sobyanin-podarit-moskvicham-otravlennyj-park-v-pechatnikah/)

Так что недавнее открытие парка технических видов спорта Сергеем Собяниным за несколько дней до выборов мэра Москвы — это не что иное, как предвыборный обман и фейк высокопоставленного единоросса.