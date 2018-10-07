Фейковое открытие парка в Москве

За несколько дней до выборов Сергей Собянин открыл парк технических видов спорта в Печатниках. Однако выяснилось, что парк до сих пор не достроен и использовать его по назначению невозможно.
4 сентября в СМИ и на официальном сайте Правительства Москвы появилась информация о том, что на месте нелегальной мусорной свалки мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый московский парк — парк технических видов спорта в Печатниках.
«С новосельем на новой площадке! Удачи!», – обратился к ликующим горожанам Собянин.
На экранах телевизоров москвичам показали красивые картинки новенького парка и как мэра катают по территории парка на спорткаре.
На сайте правительства Москвы появились фото счастливых спортсменов, принимающих подарок от щедрого мэра-единоросса.
Кстати, этот подарок Собянина обошелся налогоплательщикам почти в 800 миллионов рублей: 42 млн. — проект и 742 млн. — строительство. В будущем десятки миллионов рублей будут тратиться из бюджета на обслуживание этого «подарка» (ремонт, уборка, охрана, электричество и т.д.).
Ещё 2 миллиарда рублей было потрачено на захоронение более миллиона кубометров мусора в нескольких десятках метрах от территории парка.
Да, мэр солгал, заявив о том, что мусор вывезли с нелегального мусорного полигона, на месте которого строится парк. Его просто сгребли в сторону, устроив мусорный могильник рядом с парком.
Большая часть мусора так и останется гнить на берегу Москва-реки рядом с парком.
Но о таких мелочах СМИ не упоминали. И продажные журналисты не стали показывать москвичам в каком состоянии сейчас находится торжественно открытый парк.
Поэтому придётся мне вам рассказать и показать.
На подъезде к парку со стороны дороги виден огромный плешивый холм, покрытый рулонными газонами. Это и есть тот самый мусор, который со слов Собянина якобы вывезли.
Под этой травкой покоятся 1.3 миллиона кубометров мусорных отходов. Мусорный холм вплотную примыкает к парку.
Высота холма около 7 метров, площадь — 60 тысяч квадратных метров. Это площадь восьми футбольных полей!
Вид с этого холма на новостройки в Марьино (ЖК «Домашний»).
А вот так выглядит открытый парк. Красиво?
Сейчас некоторые трассы больше напоминают каналы, где можно было бы устраивать соревнования по гребле.
Затоплены не только грунтовые трассы, но и трассы, покрытые асфальтом.
Видно, что строители пытаются откачивать воду.
Строительная техника уничтожает новенькие газоны.
Прямо на гоночной трассе лежит груда строительного мусора.
А это засохшие газоны на набережной Москва-реки, куда можно спуститься из парка по лестнице.
Рулонные газоны норовят скрутиться обратно в рулоны. Склоны осыпаются прямо на настилы.
Это новенький парк. Представляете, что будет с этой набережной весной?
Как можно было так строить?! На что рассчитывали строители?
В парке установлено несколько современных туалетов, но все они заперты и не функционируют.
Горожанам сообщили, что парк открыт, но не сообщили о том, что нужду надо будет справлять в кустах. Этот туалет тоже закрыт.
В парке продолжается строительство.
Большинство объектов ещё не достроено.
Рабочие всё ещё укладывают плитку.
Устанавливают мачты освещения.
Строят трассы.
Гостевая парковка до сих пор не функционирует.
Всё дело в том, что к парковке до сих пор не построили дорогу. Вот так сейчас выглядит подъезд к гостевой парковке.
Административные здания парка тоже не достроены. На данный момент возведены только каркасы зданий и стены из металлоконструкций.
А вот небольшую детскую площадку в центре парка вроде бы достроили.
Дети довольны.
Уже установлены беседки, которые пользуются спросом у отдыхающих.
С электрикой пока не всё гладко.
По всей территории парка из мачт освещения торчат провода.
По заявлению заместителя мэра Петра Бирюкова, этот парк создавался на уровне мировых стандартов.
Велосипедные дорожки, построенные по «мировым стандартам» уже начали проваливаться.
А вот тротуарная плитка, уложенная по мировым стандартам.
Это разметка трасс, выполненная по тем же «мировым стандартам».
Если парк открыли, то почему в парке столько строительной техники? Насколько безопасно находиться в парке в то время, когда там вовсю ведутся строительные работы?
Здесь «зарыто» около 3 миллиардов бюджетных рублей!
Заместитель мэра Пётр Бирюков заявил о том, что первые международные соревнования в парке будут проведены уже в 2018 году.
Но согласно заключенному Госконтракту и утверждённому графику работ, парк планируется достроить и сдать только во второй половине 2019 года. Пусконаладочные работы и подготовка к сдаче в эксплуатацию намечены на июнь следующего года.
Цель строительства парка – стереть из истории города неприглядную страницу о крупнейшей в Москве нелегальной свалке, которая функционировала здесь с 2013 года. Чиновники так спешили открыть парк до выборов, что сознательно пошли на нарушение экологических, санитарных и строительных норм. Полиция, прокуратура и Роспотребнадзор сейчас проводят проверки. Уже выявлены нарушения, - прокомментировал ситуацию муниципальный депутат Виталий Третьюхин.
Так что недавнее открытие парка технических видов спорта Сергеем Собяниным за несколько дней до выборов мэра Москвы — это не что иное, как предвыборный обман и фейк высокопоставленного единоросса.